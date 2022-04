Seltene Sumatra-Tiger in Indonesien tot in Fallen gefunden

In Indonesien sind drei seltene Sumatra-Tiger in Fallen gestorben. Die Raubkatzen seien am Sonntag tot in Drahtfallen in einem Plantagengebiet in der Provinz Aceh gefunden worden, sagte der Chef der örtlichen Naturschutzbehörde, Agus Arianto, am Montag. Demnach wurde ein Team entsandt, um den Tod der Tiere zu untersuchen. Ob es sich um Fallen für Sumatra-Tiger handelte, war zunächst nicht bekannt.

SN/APA/INDONESIAN POLICE/HANDOUT Vom Aussterben bedrohte Raubkatzen in Drahtfallen getötet