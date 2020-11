Seltener goldener Kragenbär in Vietnam aus Käfig befreit

Eine seltene goldene Kragenbärin und sechs Leidensgenossen haben Tierschützer in Vietnam aus zwei Bärenfarmen befreit. Die Tiere seien fast 20 Jahre lang in winzigen Käfigen in der Provinz Binh Duong gehalten und Gallensaftextraktionen unterzogen worden. Für die Mitarbeiter der globalen Tierschutzorganisation Vier Pfoten sei der Einsatz mitten in der Coronakrise und wegen schwerer Überschwemmungen herausfordernd verlaufen, teilten diese mit.

SN/APA (VIER PFOTEN)/UNBEKANNT Neues Zuhause im Bärenwald Ninh Binh im Norden Vietnams