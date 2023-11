Seltener Tiger in Malaysia aufgespürt und fotografiert

Nur mehr geschätzt 150 Tiger leben in Malaysia. Doch nun sind einem WWF-Team seltene Aufnahmen von einem Exemplar gelungen, was laut der Naturschutzorganisation Hoffnung gibt. "Tiger sind stark durch Wilderei und den Verlust ihres Lebensraumes bedroht. Sie brauchen sehr große Reviere und genügend Beutetiere. Sie in der Wildnis zu sehen, ist daher ein äußerst seltenes und einmaliges Erlebnis, das uns in unserer Arbeit sehr bestärkt", betonte Georg Scattolin vom WWF Österreich.

BILD: SN/EMMANUEL RONDEAU/WWF WWF-Team gelangen Aufnahmen von einem der letzten rund 150 Exemplare