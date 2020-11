Serbisch-orthodoxes Kirchenoberhaupt mit Corona infiziert

Das einflussreiche Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche (SPC), Patriarch Irinej, ist wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in ein Krankenhaus in Belgrad eingeliefert worden. Die Ansteckung des 90-Jährigen sei bei einem "routinemäßigen" Test festgestellt worden, teilte die SPC am Mittwoch mit. Der Patriarch mit dem bürgerlichen Namen Miroslav Gavrilovic habe aber keine Symptome und sei in einem "ausgezeichneten allgemeinen Gesundheitszustand".

SN/APA (AFP)/SAVO PRELEVIC Irinej leitete Begräbnis für an Covid verstorbenen montenegrinischen Bischof