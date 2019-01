Serie schwerer Unfälle mit Kindern auf Italiens Skipisten

Nach schweren Unfällen auf italienischen Skipisten, bei denen zwei Kinder tödlich verunglückt sind und ein weiteres Mädchen schwer verletzt wurde, wächst in Italien die Sorge um gefährliche Skigebiete. Gefordert wird mehr Sicherheit auf den italienischen Pisten. Am Rittner Horn in Südtirol ist Freitagnachmittag ein achtjähriges Mädchen aus Italien bei einem Rodelunfall tödlich verunglückt.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA In Italien wächst die Sorge um gefährliche Skigebiete