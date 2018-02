Serienmörder in Pakistan zum Tode verurteilt

Für die Vergewaltigung und Ermordung von mehreren jungen Mädchen ist ein Mann in Pakistan zum Tode verurteilt worden. Er habe zugegeben, neun Mädchen vergewaltigt und sieben von ihnen umgebracht zu haben, sagte der Generalstaatsanwalt der Provinz Punjab, Ehtesham Qadir, am Samstag. Der am Donnerstag nach einem Prozess im Gefängnis der Großstadt Lahore verurteilte Mann kann noch Berufung einlegen.

