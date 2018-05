Sexualmord an Neunjährigem erschüttert Frankreich

Der Sexualmord an einem Neunjährigen erschüttert Frankreich: Die Leiche des Buben wurde im Garten eines verlassenen Hauses in der nordfranzösischen Gemeinde Herie-la-Vieville nahe der belgischen Grenze gefunden, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Sein nackter Körper wies demnach "Spuren einer Vergewaltigung" auf. Die Polizei nahm einen 27-Jährigen fest.

Er sei in Gesellschaft des toten Buben und eines weiteren Jugendlichen gesehen worden, hieß es nach Angaben der Ermittler. Der Mann ist nicht als Sexualstraftäter bekannt. Die Polizei erhofft sich weitere Erkenntnisse durch die Autopsie des Opfers. (Apa/Ag.)