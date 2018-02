Sexuelle Übergriffe Weinsteins in Firma geduldet

Die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe des US-Filmproduzenten Harvey Weinstein sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft in seinem früheren Unternehmen über Jahre wissentlich hingenommen und in obersten Etagen unterstützt worden. "Die Führung der Weinstein Company war mitschuldig am Verhalten Harvey Weinsteins," sagte der New Yorker Staatsanwalt Eric Schneiderman am Montag.

SN/APA (AFP/Archiv)/Christopher Pol Immer mehr Details im Weinstein-Skandal