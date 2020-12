Siamesische Zwillinge im Jemen brauchen Hilfe im Ausland

Im Bürgerkriegsland Jemen sind siamesische Zwillinge geboren worden, die nach Angaben ihrer Ärzte nur durch eine Behandlung im Ausland gerettet werden können. Die beiden zwei Tage alten Buben schwebten in Lebensgefahr, sagte Klinikdirektorin Maschda al-Chatib am Freitag in der Hauptstadt Sanaa der Nachrichtenagentur AFP. Es sei "dringend notwendig", dass die am Oberkörper zusammengewachsenen Zwillinge ins Ausland gebracht würden.

SN/APA (AFP)/MOHAMMED HUWAIS Im Bürgerkriegsland Jemen haben die beiden keine Chance