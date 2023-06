Sieben Elefantenwaisen in Zimbabwe wieder ausgewildert

Sieben verwaiste und wieder aufgepäppelte Elefantenkinder sind in Simbabwe in die Wildnis entlassen worden. Per Kran, Hebebühne und Schwertransport wurden die Dickhäuter von ihrer Pflegestation nahe der Hauptstadt Harare in das 1.100 Kilometer entfernte Naturschutzgebiet Panda Masuie unweit der berühmten Victoriafälle im Westen des Landes gebracht, teilten der Internationale Tierschutz-Fond (IFAW) und die simbabwische Tierschutzorganisation "Wild is Life" am Donnerstag mit.

BILD: SN/APA/YASUYOSHI CHIBA Symbolbild aus Elefanten-'Waisenhaus' in Kenia