Sieben Todesopfer bei Gefangenenmeuterei in Paraguay

Nach einer Gefangenenmeuterei in der größten Haftanstalt von Paraguay ist die Zahl der Todesopfer auf sieben gestiegen. Bei der Durchsuchung des Gefängnisses Tacumbu in der Hauptstadt Asuncion sei eine weitere Leiche entdeckt worden, sagte Justizministerin Cecilia Perez am Mittwoch im Fernsehsender ABC TV.

SN/APA (AFP)/NORBERTO DUARTE Protest von Angehörigen der Insassen