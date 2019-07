Sieben Tote bei Hubschrauberabsturz vor den Bahamas

Ein Hubschrauber mit sieben Menschen an Bord ist vor den Bahamas verunglückt. Alle Insassen seien bei dem Absturz in den Atlantik ums Leben gekommen, berichteten US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei der Bahamas. Nach Polizeiangaben war der Helikopter auf dem Weg von der Insel Big Grand Cay nach Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida. Die Absturzursache war zunächst unklar.

Unter den Opfern befinde sich auch der US-Milliardär Chris Cline. Er war durch Kohleförderung zu Reichtum gelangt war. Auch Clines Tochter war an Bord des Helikopters. Quelle: Apa/Dpa