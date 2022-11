Sieben Tote bei Schüssen in US-Supermarkt

In einem Walmart-Supermarkt in Chesapeake im US-Staat Virginia sind sieben Menschen durch Schüsse getötet worden. Darunter sei auch der Schütze, teilte die Verwaltung der Ostküsten-Stadt am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei mit. Medien zufolge wurden mindestens fünf Verletzte in Krankenhäuser gebracht. Die Bluttat ereignete sich zwei Tage vor Thanksgiving, als viele Menschen Einkäufe für den so wichtigen US-Feiertag erledigten. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

