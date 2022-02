Sieben Tote nach Explosion und Brand in Südfrankreich

Bei einem Brand im Süden Frankreichs sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Das schrieb Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Montag auf Twitter. Das Feuer sei nach einer Explosion in einem Geschäftslokal in der Gemeinde Saint-Laurent-de-la-Salanque in der Nacht auf Montag ausgebrochen, schrieb die örtliche Feuerwehr auf Facebook. Die Flammen hätten auf darüber liegende Wohnungen übergegriffen. Die Ursache der Explosion war demnach unklar.

SN/APA/AFP/RAYMOND ROIG Die Explosionsursache ist noch unbekannt