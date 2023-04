Sieben Tote nach schwerem Unfall in Ostdeutschland

Bei einem schweren Verkehrsunfall im ostdeutschen Thüringen sind am späten Samstagnachmittag laut Polizei sieben Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere, darunter der mutmaßliche Unfallverursacher, wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher am Abend sagte. Ein Fahrzeug sei auf der B247 bei Bad Langensalza auf die Gegenfahrbahn geraten und in zwei Autos geprallt. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge brannten vollständig aus.

BILD: SN/APA/DPA/SILVIO DIETZEL Zwei Autos vollständig ausgebrannt