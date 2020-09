Sieben weitere Tote bei Waldbränden in Nordkalifornien

Die Zahl der Todesopfer durch die verheerenden Waldbrände im US-Staat Kalifornien ist weiter gestiegen. In einem Brandgebiet im Bezirk Butte County seien sieben Leichen gefunden worden, teilte der zuständige Sheriff am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Schon am Mittwoch waren Einsatzkräfte in der Region auf drei verkohlte Leichen gestoßen. Es werden noch mehr Opfer befürchtet.

SN/APA (AFP)/KATHRYN ELSESSER Rund 2.000 sind beschädigt oder abgebrannt