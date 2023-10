Siebenjähriger bei Messerangriff auf Psychiatrie getötet

Ein siebenjähriger Bub ist einen Tag nach einem Messerangriff durch einen 14-Jährigen in einer psychiatrischen Einrichtung in Regensburg verstorben. Das Kind erlag am Freitag seinen schweren Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Abend mitteilte. Bei dem Angriff wurde zudem ein 63-jähriger Erwachsener schwer verletzt. Weil extremistische Bezüge nicht ausgeschlossen werden können, hatte die Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen übernommen.

BILD: SN/APA/DPA/BORIS ROESSLER 14-Jähriger unter Tatverdacht