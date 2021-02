Siebenjähriger Schweizer in Iglu verschüttet und getötet

Ein Siebenjähriger und sein Vater sind am Dienstag in Tarasp im Unterengadin in einem Iglu von Schneemassen verschüttet worden. Der Bub war so lange ohne Sauerstoff, dass er nach der Einlieferung in ein Spital starb.

