Sieg bei Wettflug dank Fahrt im Schnellzug

Um einen Tauben-Wettflug mit hohen Preisgeldern zu gewinnen, planten zwei Chinesen einen Betrug - und flogen auf. Die Männer namens Gong und Zhang ließen 2017 vier Tauben an dem Wettflug von Shangqiu in das rund 750 Kilometer entfernte Schanghai teilnehmen. Die Männer fuhren mit den Tieren dann aber im Schnellzug nach Schanghai und ließen sie kurz vor dem Ziel frei. Sie gewannen umgerechnet 125.000 Euro. Doch der Betrug flog auf. Gong und Zhang wurden zu Geldstrafen und einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt, wie die Zeitung "Legal Daily" am Donnerstag berichtete.

Quelle: SN, Dpa