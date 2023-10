Singapur sagt Pandabär Le Le Lebewohl

Singapur bereitet sich darauf vor, einem seiner tierischen Lieblinge Lebewohl zu sagen: Der kleine Panda Le Le reist im Dezember zurück nach China. Noch aber lockt er unzählige Besucher in den Zoo des südostasiatischen Stadtstaates, die ihn noch einmal beim Herumtollen mit seiner Mutter Jia Jia beobachten wollen. Le Le kam am 14. August 2021 zur Welt und war das erste Panda-Junge, das jemals in Singapur geboren wurde.

BILD: SN/APA/ROSLAN RAHMAN Le Le an seinem 2. Geburtstag im vergangenen August