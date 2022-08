Singapur will Verbot von homosexuellen Beziehungen aufheben

In Singapur sollen Beziehungen zwischen Männern nicht mehr länger strafbar sein. Regierungschef Lee Hsien Loong kündigte am Sonntag die baldige Abschaffung eines entsprechenden Strafgesetzes an, das noch aus der britischen Kolonialzeit stammt. Er glaube, dass sich die Situation seit 2007, als sich die damalige Regierung für eine Beibehaltung des Gesetzes entschied, geändert habe und Homosexuelle heute von der Gesellschaft mehr akzeptiert würden als damals, sagte Lee.

SN/APA/AFP/ROSLAN RAHMAN Strafgesetz aus britischer Kolonialzeit sieht bis zu 2 Jahre Haft vor