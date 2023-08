Slowenien plant bis zu sieben Mrd. Euro für Wiederaufbau

Nach der verheerenden Flutkatastrophe vor knapp einem Monat will die Regierung des EU-Landes Slowenien bis zu sieben Milliarden Euro für den Wiederaufbau aufwenden. Das sagte Ministerpräsident Robert Golob am Donnerstag im Parlament in Ljubljana. Die Schäden würden sich beim gegenwärtigen Erkenntnisstand auf 4,7 Milliarden Euro belaufen, fügte er hinzu.

BILD: SN/APA/LJUBLJANA POLICE OFFICE/HAND Unwetter verursachten 4,7 Mrd. Euro Schaden