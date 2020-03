So viele wie nie zuvor: Italien meldet 793 Corona-Tote an einem Tag

Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer und der Infizierten in Italien ist erneut rasant angestiegen. 793 Todesopfer wurden am Samstag in ganz Italien gemeldet - so viele wie nie zuvor binnen eines Tages. Die Bilanz der Todesopfer kletterte damit auf 4.825 Personen, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Die Zahl der Infizierten stieg auf 42.681.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Polizeikontrollen in Rom