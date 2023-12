Söder fordert Neubau von AKW in Deutschland

Im Falle einer Regierungsbeteiligung der Union nach der nächsten deutschen Bundestagswahl setzt CSU-Chef Markus Söder auf einen massiven Ausbau der Kernenergie in Deutschland. "Unser Ziel muss sein, tatsächlich neue Kernkraftwerke - kleinere mit einer ganz anderen Energieleistung, mit einer ganz anderen Absorption von möglichem Müll - anzunehmen", sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag nach einer Sitzung des Parteivorstands in München.

BILD: SN/APA/DPA/SVEN HOPPE Will sinkende Preise und Klimaschutz