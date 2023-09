Sohn von Drogenboss "El Chapo" an USA ausgeliefert

Der Sohn des in den Vereinigten Staaten inhaftierten mexikanischen Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán ist an die USA ausgeliefert worden. Ovidio Guzmán war im Jänner in Culiacán im nordwestlichen Bundesstaat Sinaloa festgenommen worden. "El Chapos" Sohn werden in den Vereinigten Staaten mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Geldwäsche als einer der Anführer des berüchtigten Sinaloa-Kartells.

BILD: SN/APA/CEPROPIE/HO Ovidio Guzman bei seiner Verhaftung 2019