Sohn von mexikanischem Drogenboss "El Chapo" festgenommen

In Mexiko haben Sicherheitskräfte einen Sohn des in den USA inhaftierten Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán festgenommen. Ovidio Guzmán López sei am Donnerstag in Culiacán, der Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa, gefasst worden, teilten die Behörden mit. Es kam zuvor zu heftigen Schießereien und der Flucht zahlreicher Häftlinge aus einem Gefängnis. Daran beteiligt war auch López.

SN/APA (AFP)/RASHIDE FRIAS Sicherheitskräfte waren in der Unterzahl