Soldat mit eigenem Auftrag: Rechtsextremist Franco A. gab sich als syrischer Flüchtling aus

Der deutsche Offizier Franco A. gab sich als syrischer Flüchtling aus. Ab Donnerstag steht er als rechtsextremer Staatsgefährder vor Gericht.

Mehr als vier Jahre nachdem die mutmaßlichen Anschlagspläne auf deutsche Politiker bekannt geworden waren, beginnt am Donnerstag in Frankfurt am Main der Prozess gegen einen ehemaligen deutschen Bundeswehrsoldaten. Die Anklage wirft Franco A. (32) unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat "aus einer völkisch-nationalistischen Gesinnung" heraus vor. Zudem soll sich der Rechtsextremist als syrischer Flüchtling ausgegeben haben, um den Tatverdacht auf Asylbewerber zu lenken.

Der Fall beginnt am 3. Februar 2017: Auf dem Flughafen Wien-Schwechat wird ein ...