Solinger Kindermorde: Mutter zu lebenslanger Haft verurteilt

Eine Mutter aus der deutschen Stadt Solingen ist für die ihr zur Last gelegte Ermordung von fünf ihrer sechs Kinder zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Wuppertaler Landgericht sprach die 28-jährige Deutsche am Donnerstag schuldig und stellte die besondere Schwere der Schuld fest, was eine Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausschließt. Die getöteten Kinder waren zwischen einem und acht Jahre alt. Nur der älteste Sohn der Frau überlebte die Tat.

SN/APA/dpa/Marcel Kusch Polizeiliche Versiegelung der Wohnung in Solingen im September 2020