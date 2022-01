Soll ein Foto einfach nur schön sein?

Der größte Fotowettbewerb der Welt erlebt akkurat in Zeiten der Lockdowns Zuspruch wie noch nie in seiner Geschichte. Vor allem Bilder von Menschen, die auf ganz besondere Art schön sind, prägten sich ein. Hier einige Beispiele zum Durchklicken.

Mitten im Frühjahrslockdown 2021 wurde der weltgrößte Fotokunstwettbewerb (Trierenberg Super Circuit) durchgeführt. "Zu einer Zeit, als alles lethargisch stillstand, kontaktlos und online", schildert dessen "Mastermind", der Linzer Chris Hinterobermaier.

"Es war fast so, als wäre eine Staumauer geborsten: 130.000 Werke aus 120 Ländern gingen bei uns ein. Und viel Dankbarkeit war zu spüren, dass eben in einem Zeitraum, in dem fast nichts ging, diese Initiative gesetzt wurde."

Das Leben im Bruchteil einer Sekunde festhalten. Den entscheidenden, ...