Sollen Flüchtlinge in Oligarchen-Villen ziehen? Am Tegernsee wird darüber diskutiert

Am Tegernsee in Bayern wird gefordert, drei Häuser des von der EU sanktionierten russischen Oligarchen Alischer Usmanow für Ukraine-Flüchtlinge zu öffnen. Dabei geht es auch um jene Immobilie, die der heutige Rektor der Universität Salzburg, Hendrik Lehnert, im Jahr 2015 aus seinem Familienbesitz um 7,2 Millionen Euro verkaufte. Käuferin war ein Unternehmen namens Lakeview Property Holding Limited mit Sitz in Großbritannien.

Im bayerischen Landkreis Miesbach hat die Suche nach Quartieren für ukrainische Flüchtlinge eine besondere Note. Denn seit Jahren ist bekannt, dass der russische Oligarch Alischer Usmanow (68) in Rottach-Egern, einem der fünf Orte am Tegernsee, drei Häuser in bester Lage besitzt. Der Unternehmer mit usbekischen Wurzeln, dessen Vermögen vor dem Krieg in der Ukraine auf mehr als 15 Milliarden Euro geschätzt wurde, steht auf den Sanktionslisten der EU, der USA und Großbritanniens gegen Russland. Wegen der für ihn "unfairen" Sanktionen, ...