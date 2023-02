Somalia droht ohne Regen Hungersnot

Den Menschen am Horn von Afrika droht eine Hungersnot. Der Hilfsorganisation CARE zufolge wird prognostiziert, dass die sechste Regenzeit in Folge ausfällt. Bis in den März hinein dürften damit 6,3 Millionen Menschen von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen sein, um 2,2 Millionen Menschen mehr als im Jahr zuvor. Finanzielle Mittel müssten dringend aufgestockt werden, damit Menschenleben gerettet werden können, so die Hilfsorganisation.

SN/APA/AFP/EDUARDO SOTERAS Fünf Regenzeiten in Somalia, Kenia und Äthiopien (Bild) ausgefallen