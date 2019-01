Sonja Klima - von der Volks- in die Hofreitschule

Mit Sonja Klima zieht ein recht klingender Name in die Spanische Hofreitschule ein. Bekannt wurde die heute 55-Jährige an der Seite des damaligen Kanzlers Viktor Klima Ende der 1990er-Jahre. Damals war sie noch Volksschullehrerin, Sonderpädagogin, Personalvertreterin und Tierfreundin. Später wechselte sie in den Charity-Business.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Sonja Klima.