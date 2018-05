Sorge im Kongo - Ebola-Fall in Millionenstadt Mbandaka

Der Ausbruch der Infektionskrankheit Ebola im Kongo hat "eine neue Phase" erreicht, sagte der Gesundheitsminister des Landes nachdem ein erster Fall in der Stadt Mbandaka auftrat. Die Stadt hat rund eine Million Einwohner. Die bisher in diesem Ausbruch nachgewiesenen 23 Fälle waren in isolierten, dünn besiedelten Gebieten aufgetreten, wo eine bessere Chance bestand, die Betroffenen abzuschirmen.

SN/APA/AFP/UNICEF/MARK NAFTALIN Ein Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes im Bikoro Hospital (Kongo).