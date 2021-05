Sorge vor erneutem Vulkanausbruch in Goma

Aus Sorge vor einem bevorstehenden erneuten Ausbruch des Vulkans Nyiragongo haben die Behörden in der Demokratischen Republik Kongo eine Teil-Räumung der Millionenstadt Goma angeordnet. In der Nacht auf Donnerstag gab der Militärgouverneur der Nord-Kivu-Region über den offiziellen TV-Kanal RTNC die Räumung von zehn Bezirken bekannt. Nach der Eruption des Vulkans am Samstag waren die Einwohner teilweise über die Grenze ins benachbarte Ruanda geflohen.

SN/APA/AFP/MOSES SAWASAWA Angst vor erneutem Ausbruch