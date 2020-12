SpaceX-Rakete nach Testflug bei Landung explodiert

Nach einem erfolgreichen Testflug ist ein Prototyp der Starship-Rakete der US-Weltraumfirma Spacex von Tesla-Gründer Elon Musk bei der Landung explodiert. Die Rakete ging beim Aufsetzen auf einer Betonplatte in der Nähe der Startrampe in Boca Chica, Texas, in Flammen auf, wie auf dem offiziellen Live-Stream der Weltraumfirma in der Nacht auf Donnerstag zu sehen war.

SN/APA (AFP/SpaceX)/- Elon Musk trotzdem erfreut: "Mars, wir kommen"