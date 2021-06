Spahn fordert solidarische Verteilung von Corona-Impfstoff

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat mit Blick auf G7-Mitglieder wie Großbritannien und die USA eine solidarische Verteilung von Impfstoffen angemahnt. "Die Europäische Union hilft gerade, die Welt zu impfen. 50 Prozent der in der Europäischen Union hergestellten Impfstoffe werden und wurden exportiert, weil wir sehr genau wissen: Wir sind erst sicher, wenn alle auf der Welt sicher sind", sagte Spahn am Donnerstag bei einem Treffen in Oxford.

SN/APA/dpa/Kay Nietfeld Der deutsche Gesundheitsminister plädiert für Solidarität