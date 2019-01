Spanien bangt um den zweijährigen Julen

Der Bub war am Sonntag vermutlich in einen tiefen und sehr engen Schacht gestürzt. Dort gefundene Haare sollen von dem Kind stammen. Seine Eltern haben bereits einen Sohn verloren.

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Am Mittwoch versuchten Helfer, über zwei Rettungstunnel zu dem kleinen Buben vorzudringen, der am Sonntag in Südspanien in einen tiefen und sehr engen Brunnenschacht gestürzt sein soll. Spätestens bis heute, Donnerstag, wollen sie versuchen, bis zu dem Kind zu gelangen. Der zweijährige Julen wird in einer Tiefe von mehr als 80 Metern vermutet. Verschüttet unter Erde und Steinen, die sich bei seinem Absturz von der unbefestigten Brunnenwand gelöst haben könnten - insgesamt ist der Brunnen mehr als 100 Meter tief. Zu Redaktionsschluss waren die Arbeiten noch im Gange.