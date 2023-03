Spanien: Erster Waldbrand des Jahres zerstörte mehr als 4000 Hektar

Der erste große Waldbrand des Jahres in Spanien hat nach zwei Tagen mehr als 4000 Hektar zerstört. Rund 500 Einsatzkräfte hätten die Flammen im Osten des Landes in der Nacht weiter pausenlos bekämpft, teilte der spanische Notfalldienst am Samstag mit. Seit Tagesanbruch könne man auch wieder 20 Hubschrauber und Löschflugzeuge einsetzen, hieß es.

BILD: SN/APA/AFP/JOSE JORDAN Hubschrauber und Löschflugzeuge im Einsatz