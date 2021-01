Spanien kämpft weiter gegen Schneechaos

Glückliche Madrilenen im Schnee, aber auch Trauer um mehrere Todesopfer in Spanien: Der schwerste Wintersturm seit 50 Jahren ist am Wochenende über das Landesinnere hinweggefegt. In Madrid und weiteren Teilen Spaniens fielen am Freitag und Samstag mehrere Dutzend Zentimeter Schnee, die zu einem Verkehrschaos führten. Mindestens drei Menschen starben. Nach dem Abzug des Sturms "Filomena" gen Nordosten am Sonntag erwartet das Land nun einen historischen Kälteeinbruch.

SN/APA (AFP)/BENJAMIN CREMEL "Filomena" hält ganz Spanien in Atem