Spanien kämpft weiter gegen Waldbrände

In Spanien haben Löschtrupps auch am Montag weiterhin gegen mehrere Waldbrände gekämpft. Ein Feuer rund 60 Kilometer nordöstlich von Alicante zerstörte nach Angaben des staatlichen TV-Senders RTVE seit Samstag etwa 3.500 Hektar Wald. Rund 1.000 Menschen hätten in der Gegend des Ortes Pego vorsorglich ihrer Häuser verlassen müssen. In der autonomen Gemeinschaft von Valencia gab es noch zwei weitere, wenn auch kleinere Waldbrände.

SN/APA/INFOAR (Incendios Forestales Mehrere Feuer wüten im Land