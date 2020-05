Spaniens riesiger Abschluss-Applaus für Mediziner

Angesichts sinkender Coronazahlen in Spanien haben sich am Sonntagabend noch einmal Hunderttausende mit einem landesweiten Abschlussapplaus beim medizinischen Personal und anderen Berufsgruppen bedankt. In einigen Stadtteilen Madrids klatschten und musizierten die Menschen 25 Minuten, fast fünf mal so lang wie an früheren Abenden.

SN/APA (AFP)/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Der Dank gilt dem Gesundheitspersonal