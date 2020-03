Spaniens "Winterschlaf" beginnt erst am Dienstag

In Spanien tritt die ebenso drastische wie umstrittene Verschärfung der Ausgangssperre zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erst am Dienstag voll in Kraft. Am Montag dürften die betroffenen Personen und Unternehmen "die letzten unbedingt erforderlichen Arbeiten" zur Einstellung der Aktivitäten erledigen, heißt es in dem in der Nacht auf Montag veröffentlichten Dekret.

SN/APA (AFP)/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Betroffen ist auch der Bausektor