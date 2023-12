Spanier feiern unter Plastikbäumen

Der Christbaum wird in Spanien schon am 8. Dezember aufgestellt. An diesem Tag, der als nationaler Feiertag der spanischen Schutzheiligen Inmaculada, der Jungfrau Maria, gewidmet ist, beginnen alle Spanier ihr Heim zu schmücken. Die meisten tun dies mit einem Plastiktannenbaum - auch bei uns steht ein künstlicher Baum. Meine Frau, die in Spanien geboren wurde, möchte die echten Nadelbäume lieber draußen in der Natur sehen. Seit 25 Jahren benutzen wir denselben Kunstbaum. Das sind dann immerhin 25 echte Tannenbäumchen weniger, die abgeholzt wurden. Und tatsächlich: Wenn unser Christbaum mit Lichtern erstrahlt, ist er äußerlich kaum von einer richtigen Tanne zu unterscheiden. Viele Spanier sehen dies genauso. Zum Leidwesen jener Plantagenbesitzer, die in Nordspanien riesige Tannenplantagen unterhalten. Mangels Nachfrage exportieren sie diese vor allem Richtung Norden.