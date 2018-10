Spanische Küstenwache rettete fast 1.200 Migranten

Die spanische Küstenwache hat am Wochenende fast 1.200 Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. Die Menschen hätten versucht, von der marokkanischen Küste aus die spanische Küste zu erreichen, teilte die Küstenwache am Sonntagabend mit. Insgesamt seien am Samstag und Sonntag 1.181 Menschen von rund 30 Booten gerettet worden.

SN/APA (AFP)/JORGE GUERRERO Seit Jahresbeginn kamen 43.000 Flüchtlinge in Spanien an