Spanische Polizei sucht mutmaßlichen Serienmörder

In Spanien ist nach Überzeugung der Polizei ein Serienmörder unterwegs, der es auf Homosexuelle abgesehen und bereits mindestens vier Männer getötet haben soll. Alle vier Morde hätten sich in der baskischen Metropole Bilbao im Norden Spaniens ereignet, berichteten die Zeitung "El Mundo" und andere spanische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die zuständigen Behörden im Baskenland.

SN/APA/AFP/ANDER GILLENEA Bluttaten gegen Homosexuelle erschüttern baskische Metropole Bilbao