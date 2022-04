Spannung vor Strafmaßverkündung für Boris Becker

Mit großer Spannung wird in London das Strafmaß für die Tennis-Legende Boris Becker erwartet. Vor dem Gericht standen am Freitag zahlreiche Fotografen und Kameraleute bereit, auch im Inneren bildete sich bereits Stunden vor dem Beginn der Verkündung (13.00 Uhr MESZ) eine lange Schlange. Angesichts des Andrangs wurde die Sitzung in einen größeren Saal verlegt.

SN/APA/AFP/TOLGA AKMEN Dem Ex-Tennisstar droht die Haft