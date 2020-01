Spaziergang mit Emus in Venedig - Slowenen bestraft

Zwei Slowenen sind am Donnerstag in Venedig bestraft worden, weil sie mit zwei Emus an der Seite durch die engen Straßen der Lagunenstadt spazierten. Die beiden Männer, Betreiber eines Zirkusses auf dem Festland Venedigs, hatten mit den beiden Laufvögeln an Bord eines Regionalzuges die Lagunenstadt erreicht.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/OSCAR RIVER Emus sind in Venedig nicht so gerne gesehen