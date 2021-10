Spektakuläre neue Aussichtsplattform in New York eröffnet

New York hat eine weitere spektakuläre neue Aussichtsplattform. Hoch oben im Wolkenkratzer "One Vanderbilt" direkt neben dem Bahnhof Grand Central in Manhattan eröffnete am Donnerstag auf rund 330 Metern Höhe die Aussichtsplattform "Summit". Sie bietet auf drei Stockwerken einen Panorama-Blick über die Metropole, Kunstinstallationen, Außenterrassen und einen gläsernen Aufzug. Schon zur Eröffnung kamen Hunderte Besucher.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/S Panorama-Blick aus 330 Metern Höhe