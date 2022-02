Spotify-Chef will Podcaster Rogan weiter Plattform bieten

Spotify-Chef Daniel Ek kritisiert zwar die rassistischen Äußerungen des US-Podcasters Joe Rogan, will ihm aber weiterhin eine Plattform bieten. In einem Mitarbeiterbrief, in den Reuters am Sonntag Einblick nehmen konnte, schrieb der Mitgründer des weltgrößten Musik-Streamingdienstes: "Ich möchte einen Punkt ganz klar machen. Ich glaube nicht, dass die Antwort sein kann, Joe zum Schweigen zu bringen." Nichtsdestotrotz verurteile er die Äußerungen auf das Schärfste.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C Rogan wurde zuletzt für seine Äußerungen scharf kritisiert.