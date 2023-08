Spuren des ersten Massensterbens der Erdgeschichte gefunden

Sie sollen Belege für das erste Massensterben der Erdgeschichte sein: Im oberfränkischen Ludwigsstadt in Deutschland sind 443 Millionen Jahre alte Spuren im Schiefergestein gefunden worden, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) am Dienstag mitteilte. Bei Bauarbeiten in der Stadt an der Grenze zu Thüringen seien Geologen in einer freigelegten Straßenböschung auf die alten Belege gestoßen.

BILD: SN/APA/DPA/DANIEL VOGL Sensationsfund in Deutschland